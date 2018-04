Unverpackt-Laden etabliert sich in der Unterstadt

50 pro Tag, samstags 100 – so viele Kunden zählt der Unverpackt-Laden in Ravensburg. Vor knapp einem halben Jahr hat das kleine Geschäft, das auf plastik- und verpackungsfreies Einkaufen setzt, eröffnet. Die Anlaufschwierigkeiten scheinen überwunden: Die Kunden haben sich mittlerweile daran gewöhnt, ihre eigenen Behälter und Gefäße mitzubringen und ihren Einkauf gut zu organisieren.

Bei dem Unverpackt-Laden „Wohlgefühl“, Untere-Breite-Straße 23, in Ravensburg ist Routine eingekehrt. „Wenn etwas am Ausgehen ist, dann wissen wir jetzt, wann wir wie viel nachbestellen müssen“, erklärt die 32 Jahre alte Geschäftsinhaberin Alicia Dannecker. „Das mussten wir erst lernen.“

Einen Lernprozess haben auch die Kunden durchgemacht: Laut Dannecker sei eine Schwierigkeit gewesen, dass mancher Kunde erst für sich herausfinden musste, welche Gefäße für seine Bedürfnisse am geeignetsten sind – und trotzdem noch getragen werden können. „Viele tasten sich erst einmal ran, schauen, was es gibt, und benutzen eines unserer Baumwollsäckchen oder eines der Pfandgläser“, beschreibt die Ladenbesitzerin. Ein großer Vorteil sei, dass in dem Unverpackt-Laden auch kleinere Lebensmittelmengen – wie etwa 100 Gramm – gekauft werden können. „Das ist in den großen Supermärkten nicht machbar und beispielsweise für Alleinstehende ein Problem“, so die 32-Jährige.

Allerdings ist das Einkaufen im Unverpackt-Laden etwas umständlicher als in Discountern, weil alles in mitgebrachte oder geliehene Behältnisse gefüllt werden muss. Nichtsdestotrotz ist Alicia Dannecker guter Dinge. Das Konzept gehe auf. Die Menschen würden die regionalen, ökologischen und nachhaltigen Produkte schätzen, meint sie. Der Umweg in die Unterstadt sei verkraftbar. „Die Kunden kommen zu Fuß, mit dem Fahrrad oder parken im nahe gelegenen Parkhaus“, sagt Dannecker über die Erreichbarkeit ihres Geschäfts. Ihr zufolge habe sie auch Kunden, die den Einkaufszettel im Laden abgeben und nach der Arbeit schnell mit dem Auto vorfahren und die Einkäufe abholen.

Mittagstisch und Lieferservice

Ein Wunsch der jungen Unternehmerin ist, das Sortiment weiter auszubauen. Unverpacktes Toilettenpapier oder Kokosflocken schweben ihr vor. Auf jeden Fall müssten mehr Schütten her, meint sie. Schön wäre auch ein größeres Lager. „Da ist noch Luft nach oben“, so Dannecker.

Bis jetzt hat sich die Existenz des Unverpackt-Laden vor allem durch Mund-zu-Mund-Propaganda herumgesprochen. „Werbung haben wir noch keine gemacht“, erzählt die Inhaberin. Aber das soll sich ändern. „Wir wollen die Menschen stärker informieren“, sagt Alicia Dannecker. Derzeit beschäftigt sie drei Angestellte auf 450-Euro-Basis. Außerdem hilft ihr Freund Björn Gerlach tatkräftig mit. Nach seinem Studium wird er voll in das Unternehmen einsteigen. Pläne für die Zukunft hat das Paar auch schon, wie Alicia Dannecker verrät: „Wir könnten uns vorstellen, an ein paar Tagen pro Woche einen Mittagstisch anzubieten, und mittelfristig wollen wir einen Lebensmittel-Lieferservice einführen.“

Jedes Jahr erzeugt ein Baden-Württemberger über 100 kg Müll.