Unterwegs zur Nachhaltigkeit

Die Grünen luden über den Sommer hindurch zu zehn Veranstaltungen ein. Nachhaltiges Wirtschaften, Bauen, Energieversorgung, Gesundheit und Digitalisierung wurden von Aulendorf bis Vogt diskutiert.

Der Auftakt war bei der Firma Schellinger in Weingarten, die in einem zweiten Besuch ihre Pelletanlage in Ravensburg vorstellten. Wie nachhaltig geheizt werden kann und wie die Zukunft ohne fossile Brennstoffe aussehen wird, wurde diskutiert. Diese Fragen sind besonders wichtig in Schwimmbädern, die sehr energieintensiv sind. Deswegen gab es eine Führung durch die Technik des Freibads Nessenreben, das innovative Lösungen bietet. Im Kompetenzzentrum Obstbau KOB in Bavendorf werden die Auswirkungen einer Agri-Photovoltaik-Anlage auf den Obstbau erforscht. Dabei geht es um Beschattung, Bewässerung, Pestizid- und Fungizideinsatz und den Ertrag der Bäume. Energieversorgung spielte auch in Schmalegg bei der Veranstaltung „Klimaneutrales Bauen“ mit Bürgermeister Bastin und Thomas Booch von der TWS eine große Rolle. Dort entsteht ein klimaneutrales Baugebiet, das von der TWS mit Geothermie und Photovoltaik ganzheitlich geplant wird. Bei Vaude war Nachhaltiges Wirtschaften das Thema, das Unternehmen nimmt dabei schon jahrelang eine Vorreiterrolle ein. Der ganze Veränderungsprozess muss stattfinden, da der Klimawandel sich heute schon auf die körperliche und psychische Gesundheit der Menschen auswirkt. Darüber hielten Dipl-Psych. Monika Stöhr und PD Dr. med Hans Knoblauch einen Vortrag in Vogt. Die menschliche Gesundheit ist untrennbar verbunden mit der des Planeten. Planetary Health ist ein politischer Auftrag. Der Einklang von Mensch und Natur treibt die Familie Abler in Bodnegg mit ihren Firmen CarboCert und „Fruchtbares“ an. Nur gesunde Böden bringen gesunde Lebensmittel hervor. Alle Lebensmittel, die die Natur uns schenkt, werden in der Küche von „Fruchtbares“ verarbeitet und verköstigt oder im Hofladen angeboten. Aber auch die Digitalisierung wird das Zusammenleben der Menschen beeinflussen. Deshalb wurde bei der Veranstaltung der Ravensburger Zukunftswerkstatt diskutiert, wie Schüler*innen auf die digitale Welt vorbereitet werden können. Der Futurist Phil Zinser gab einen Einblick, was alles im Virtuellen Raum möglich ist. Da das Feiern nicht zu kurz kommen darf, machte das Stadelfest in Aulendorf den Abschluss einer vielseitigen Sommertour.