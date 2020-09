Untersuchung:Was braucht die Wirtschaft im Landkreis?

Um ein möglichst genaues Bild über die Auswirkungen der Pandemie speziell im Landkreis Ravensburg zu erhalten, startet die Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft Landkreis Ravensburg (WiR) laut Pressemitteilung gemeinsam mit den Wirtschaftsförderern der Städte des Landkreises eine Unternehmensbefragung.

Die Einladung zur Teilnahme an der Online-Umfrage sei in diesen Tagen an über 2.200 Betriebe im gesamten Landkreis versendet worden. „Wenn wir wissen, welche Teile unserer Wirtschaft in welchem Ausmaß von der Corona-Krise be-troffen sind und welche Anpassungsstrategien erfolgreich sind, können wir in der Wirtschaftsförderung künftig gezielt ansetzen,“ sagt Hans-Joachim Hölz, Geschäftsführer der WiR GmbH, die das Projekt koordiniert.

Auch die Wirtschaftsdezernentin des Landkreises Iris Steger setzt auf die Auskunftsbereitschaft der Betriebe: „Wir bitten die Unternehmen in ihrem eigenen Interesse um Mitwirkung". Unternehmen, die keinen Fragebogen erhalten haben, sich aber beteiligen möchten, können sich gerne an die WiR GmbH wenden. Projektleiterin ist Franziska Stibi, Telefon 0751/3590660 oder per Mail an stibi@wir-rv.de.