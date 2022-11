Unterstützung für Power-Bridge Oberschwaben

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kurze Zeit nach Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar hat sich das Bündnis Power-Bridge Oberschwaben formiert, das sich in vielfältiger Weise für Betroffene aus und in der Ukraine einsetzt. Mit einer Spende über 7500 Euro unterstützt die Liebenau Service GmbH diese wertvolle Arbeit.

Als im März dieses Jahres Familien sowie Kinder und Jugendliche mit Schwerst- und Mehrfachbehinderungen in der Stiftung Liebenau angekommen sind, hat das Unternehmen bereits mit seinen Dienstleistungen rund um Essen, saubere Räume und frische Wäsche unterstützt. „Die Schicksale der vom Krieg betroffenen Menschen berühren uns sehr und deshalb wollen wir auch einen finanziellen Beitrag leisten,“ sagt Christian Braun, Geschäftsführer der Liebenau Service GmbH.

Auf der Suche nach Initiativen in der Region ist die Tochtergesellschaft der Stiftung Liebenau auf die Power-Bridge Oberschwaben aufmerksam geworden. Diese unterstützt Geflüchtete beispielsweise bei der Wohnungssuche und bei Behördengängen und organisiert Hilfslieferungen in die Ukraine. Nachdem die Spendenwelle zu Beginn etwas abgeebbt ist, freut sich das Bündnis über die 7500 Euro. „Vielen herzlichen Dank für die großzügige finanzielle Unterstützung“, sagt Hubert Bechinger von Power-Bridge Oberschwaben. Florian Burk, ebenfalls Power-Bridge, fügt hinzu: „Wir sind nach wie vor über jeden Beitrag dankbar, um unsere Projekte erfolgreich umsetzen zu können.“

Die Spende wurde möglich, weil das Unternehmen in diesem Jahr auf Geschenke zur Weihnachtszeit verzichtet. „Wir sind überzeugt, dass unsere Entscheidung auf Verständnis und Zustimmung bei unseren Kundinnen und Kunden sowie Partnerunternehmen stößt und vielleicht finden sich unter ihnen auch weitere Unterstützer für das Bündnis“, sagt Frank Moscherosch, ebenfalls Geschäftsführer der Liebenau Service GmbH.