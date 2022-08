„Unterstützen vor Vertreten"

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kann die „trockene Materie“ des Betreuungsrechts mit Schwung und Humor vermittelt werden? Bei einer Fortbildung des Betreuungsvereins St. Martin im Hofgut Farny, Dürren, gelang dies Prof. Dr. Andreas Scheulen, Fachanwalt und langjähriger Berufsbetreuer aus Nürnberg. 35 ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer wurden so in das neue Betreuungsrecht eingeführt, das am 1. Januar 2023 in Kraft tritt.

Der Betreuungsverein St. Martin im Kreis Ravensburg e. V. ist einer der größten Betreuungsvereine in Baden-Württemberg; er vermittelt Ehrenamtliche für rechtliche Betreuungen, bildet sie aus und unterstützt sie. So auch bei dieser gelungenen ganztägigen Fortbildung, die von der Bürgerstiftung Landkreis Ravensburg gefördert wurde. Was kommt mit der Reform des Betreuungsrechts? Was bleibt? Das waren die zentralen Fragen des Tages.

Ein Ziel der Reform: die Selbstbestimmung der Betreuten soll gestärkt werden; sie sollen dabei unterstützt werden, ihr Leben im Rahmen ihrer Möglichkeiten nach ihren Wünschen zu gestalten. Dabei werden die Betreuer zu „rechtlichen Assistenten“ und intervenieren nur wenn es notwendig ist, um erhebliche Gefahren für den Betroffenen abzuwenden.

Rechtliche Betreuungen werden gerichtlich angeordnet. Betreuungen „für alle Bereiche“ wird es nicht mehr geben; das Gericht überprüft grundsätzlich und für jeden einzelnen Aufgabenbereich, zum Beispiel Fragen der Gesundheit, ob eine Betreuung erforderlich ist und angeordnet werden muss.

Die ehrenamtlichen Betreuer werden künftig eine Vereinbarung mit dem Betreuungsverein abschließen. Geregelt wird darin, wie sie der Verein ausbildet und unterstützt. „Wir sehen darin eine Stärkung des Ehrenamts“, betonte Monika Bettinger, die Geschäftsführerin des Vereins.

Hans Georg Kraus, 1. Vorsitzender: „Eine rechtliche Betreuung kann ein schönes und erfüllendes Ehrenamt sein; wir suchen ständig weitere Personen, die diese Aufgabe übernehmen wollen“.