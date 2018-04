Unternehmergespräch stellt Digitalisierung in Mittelpunkt

Inwieweit und unter welchen Bedingungen die Digitalisierung zu Innovationen beiträgt und in welchem Maße durch diese auch Brüche drohen, das waren Themen des Unternehmergesprächs.

Als Hauptredner im Schwörsaal referierte Michael Lauster grundsätzlich über einen Trend, den viele Politiker und Unternehmen zu sehr auf die Seite der Technik und der Infrastruktur verengen würden. Lauster leitet das Fraunhofer Institut für naturwissenschaftliche und technische Trendanalysen (INT) in Euskirchen. Dieses kooperiert nun auch mit der Hochschule Ravensburg-Weingarten, für die Jürgen Friedl die Thematik noch vertiefte, indem er auf die Produktseite einging.

Darüber hinaus informierte Peter Jany, Hauptgeschäftsführer der IHK Bodensee-Oberschwaben, über die Umfrage seines Hauses über die Standortzufriedenheit der Unternehmen in der Region. Den Abend rundete OB Daniel Rapp ab, der das Wirtschaftsleben mit Blick auf Ravensburg in seiner Gesamtheit analysierte und auch die Einbindung der Ökonomie in weiche Standortfaktoren berücksichtige. Letztlich war die Erkenntnis des Abends, dass man sehr zufrieden sein dürfe, sich aber angesichts der Herausforderungen nicht selbstzufrieden zurücklehnen sollte.