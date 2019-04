Unternehmer und Gemeinwohl bei der Fastenpredigt

Ravensburg (sz) - Unternehmerisches Handeln muss nicht egoistisch geprägt sein. In diesem Sinne wird die Geschäftsführerin des Outdoorausrüsters Vaude, Antje von Dewitz, zum Abschluss der Fastenpredigtreihe in der Liebfrauen-Kirche am 7. April sprechen. Am Sonntag, um 17 Uhr, will sie laut Mitteilung hoffnungsvolle Impulse unter dem Thema „Gemeinwohlorientiertes Wirtschaften – ein Gewinn für alle“ setzen. Musikalisch wird die Chorgemeinschaft Grünkraut mitwirken. Das Motto der Predigtreihe lautet „Ich zuerst!?“ Die Prediger greifen die Frage aus verschiedenen Perspektiven auf und zeigen Alternativen zum Egoismus aus der biblischen Tradition.