Unternehmen spenden „Giga-Cubes“ für die Grundschule Kuppelnau

Die ortsansässigen Unternehmen Friedrich Burk, Waeschle Heizung und Sanitär GmbH, KleinIGKEIT, Bau- und Sparverein Ravensburg eG und Elektrotechnik Reisch haben sogenannte „Giga-Cubes“ für die Kuppelnauschule gespendet. Das teilt die Stadtverwaltung Ravensburg mit.

Im Rahmen der Corona-Pandemie ist immer wieder ein Wechsel zwischen Homeschooling und Präsenzunterricht notwendig. Um für alle Pandemielagen gut ausgerüstet zu sein, ergriff der Elternbeirat der Schule die Initiative und ging auf die oben genannten lokalen Firmen zu.

Da die Grundschule Kuppelnau bislang noch nicht über ausreichend WLAN-Accesspoints und die hierfür notwendige strukturierte Verkabelung verfügt, musste eine schnelle Lösung gefunden werden: Sogenannte „Giga-Cubes“ schaffen Abhilfe. Sie sind (W)LAN-Router für die Steckdose. Sie funktionieren überall dort, wo ein 4G-Mobilfunkempfang verfügbar ist.

Die „Giga-Cubes“ wurden von der Ravensburger Stiftung „Solidarität am Ort“ unter dem Dach der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg am Ort installiert und in Betrieb genommen.