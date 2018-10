Unternehmen fordern Mitarbeiter zur „Wahl der Mitte“ auf

Der Triebwerkshersteller MTU und die Unternehmensberatung Ernst & Young haben ihre Belegschaft aufgerufen, bei Wahlen Parteien der Mitte zu wählen. Das könnte Folgen für den Betriebsfrieden haben.

In einer Mail hat die Münchner Unternehmensberatung Ernst & Young (EY) ihre deutschlandweit rund 10.000 Mitarbeiter jüngst aufgefordert „von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, um die demokratischen und rechtsstaatlichen Kräfte in unserem Land zu stärken“. Das berichtet das Nachrichtenportal Spiegel Online. Auch der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines in der bayerischen Landeshauptstadt soll seine Belegschaft per Brief ähnlich deutlich aufgefordert haben, keine populistischen Parteien zu wählen. Die Aufforderungen fielen unmittelbar vor die Bayern-Wahl am Sonntag und dürften bei EY auch auf die Hessen-Wahl zum Monatsende zielen.

Auch wenn der Begriff „AfD“ nicht explizit fällt richten sich die Aktionen klar gegen die Rechtspopulisten und ihre politischen Positionen. So heißt es etwa im Schreiben der MTU Aero Engines: Abschottung auf politischer oder wirtschaftlicher Ebene bringe keinerlei Fortschritt und auch Fremdenfeindlichkeit und Rassismus wird der Kampf angesagt.

Rechtsradikal, rechtsextrem, rassistisch: Zwischen diesen und ähnlichen Begriffen gibt es feine, aber gewichtige Unterschiede. Dieses Video zeigt, welche Bezeichnung wann zutrifft.

Der Schritt sorgt in der bayerischen Unternehmenslandschaft für Aufmerksamkeit. „Unsere Firmenleitung bekennt sich zur politischen Mitte“, sagte etwa Ernst Wassermann, Vertriebschef und Sprecher des Memminger Sensorspezialisten Magnet-Schulz am Freitag zu Schwäbische.de. Das Unternehmen rufe demnach regelmäßig dazu auf, entsprechend dieser Einstellung an Wahlen teilzunehmen, so Wassermann weiter. Das geschehe zwar eher in Ansprachen oder Aussagen der Firmenleitung als per Mail oder Brief wie im Münchner Beispiel. Dennoch hat das Unternehmen nach eigenen Angaben kein Problem damit, „ein Gegenpol zu anderen gegenwärtigen politischen Bewegungen zu sein.“

„Es liegt im Interesse der Unternehmen, auf die Politik Einfluss zu nehmen - damit Wirtschaft und Gesellschaft stabil bleiben“, fasst Wassermann die Position von Magnet-Schulz zusammen.

Politische Wahlempfehlungen haben in Unternehmen nichts zu suchen

Hans-Jürgen Schmidt, Lindauer Dornier GmbH

Rund 60 Kilometer weiter südlich, bei der Lindauer Dornier GmbH, sieht man das allerdings ganz anders. „Politische Wahlempfehlungen haben in Unternehmen nichts zu suchen“, sagt Hans-Jürgen Schmidt, Geschäftsführer des Webmaschinenherstellers vom Bodensee. „Wir halten uns aus Religion, Politik und ähnlichen privaten Themen unserer Mitarbeiter vollkommen heraus.“

Schritt kann Debatten auslösen

Die Industrie- und Handelskammern haben unterdessen keine Probleme mit politischen Stellungnahmen von Firmen und Konzernen: „Aus rechtlicher Sicht dürfte der Arbeitgeber sogar eine konkrete Wahlempfehlung abgeben, sofern er keinen Einfluss auf die Freiheit der Wahl nimmt“, teilt Katharina Toparkus, Sprecherin der IHK München und Oberbayern auf Anfrage mit.

Man habe allerdings Erfahrungen gemacht, dass allzu konkrete Wahlempfehlungen durch den Arbeitgeber kontroverse Diskussionen in Unternehmen auslösen könnten. „Die meisten Arbeitgeber möchten dies im Hinblick auf den Betriebsfrieden vermeiden“, so Toparkus. Immer mehr Unternehmen würden den Umgang mit politischen Äußerungen daher in Ethikrichtlinien regeln, in denen oft zur Zurückhaltung angehalten werde. Außerdem stellt Toparkus klar: „Festzuhalten ist auch, dass der Arbeitgeber nicht nach dem Wahlverhalten oder einer Parteizugehörigkeit fragen darf.“