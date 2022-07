Unternehmen aus der Region unterstützen das Rote Kreuz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zahlreiche Unternehmen aus dem Großraum Ravensburg haben für den DRK Kreisverband Ravensburg mit einer Spende ein neues KFZ finanziert und unterstützen so die vielseitigen Hilfs- und Unterstützungsleistungen des DRK.

Von Unterstützungsangeboten für Senioren und Menschen mit Behinderung über armutsbezogene Hilfen in Form von Kleider- und Tafelladen bis hin zu Fachberatungen und Integrationsmanagement – überall da wo das Rote Kreuz sich engagiert, entsteht ein hoher logistischer Aufwand in Bezug auf Personen und Material. Um diesem gerecht zu werden bedarf es einer professionellen Organisation und eines ausreichend ausgestatteten Fuhrparks. 33 Firmen aus der Region haben daher dem DRK in einer gemeinsamen Aktion ein neues Fahrzeug gespendet.

„Die Fahrzeugspende bedeutet für uns eine ganz konkrete Unterstützung in unserer täglichen Arbeit sowohl in Haupt- als auch Ehrenamt. Das vielseitig einsetzbare Fahrzeug, welches die Logos der beteiligten Firmen trägt, kann von uns universell für verschiedenste Aufgaben genutzt werden und bedeutet eine große Hilfe für unseren Dienst am Menschen, so DRK-Kreisgeschäftsführer Gerhard Krayss.

Das Fahrzeug wurde nun im Rahmen einer kleinen Feier durch die Firmen an das DRK übergeben, in denen das DRK allen Beteiligten seinen Dank aussprach. Noch am selben Tag wurde es erstmals für die Rotkreuz-Arbeit genutzt.

Eine Übersicht der Beteiligten finden Sie auf www.drk-rv.de.