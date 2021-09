Unter Drogeneinfluss auf unversichertem E-Scooter unterwegs

Weil ein 20-Jähriger kein vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen an seinem E-Scooter angebracht hatte, stoppte ihn am Mittwoch gegen 16.30 Uhr eine Polizeistreife auf dem Bahnhofsplatz. Bei der Kontrolle stellten die Beamten laut Pressemitteilung bei dem jungen Mann deutliche Anzeichen auf Drogenbeeinflussung fest. Eigenen Angaben zufolge soll der Mann am Morgen einen Joint geraucht haben. Die Fahrt des 20-Jährigen endete an Ort und Stelle. Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme in einer Klinik. Der junge Mann muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Sollte die Blutuntersuchung einen Konsum bestätigen, so kommen noch weitere Sanktionen auf ihn zu.