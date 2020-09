Unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Polizeibeamte des Polizeireviers Ravensburg haben am Freitagabend in der Jahnstraße Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 22.55 Uhr ein 37-jähriger Italiener mit deutschem Wohnsitz mit seinem Alpha Romeo in Richtung der Kontrollstelle.

In einiger Entfernung stellte er seinen Auto ab und entfernte sich zu Fuß von der Örtlichkeit. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stellten den Fahrer kurze Zeit später. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter der Beeinflussung von verbotenen Betäubungsmitteln stand und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Führen eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinwirkung. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt und die Fahrzeugschlüssel einbehalten.