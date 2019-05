Unter Drogen und ohne Führerschein

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinwirkung sowie Urkundenfälschung hat sich laut Polizei ein 31-jähriger Autofahrer zu verantworten, der am Sonntagmorgen gegen 7.45 Uhr von Beamten des Polizeireviers in der Ravensbugrer Weststadt kontrolliert wurde. Nach einem positiven Drogentest veranlassten die Polizisten bei dem Autofahrer, der überdies nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und an seinem Auto ein ungültiges Kennzeichen angebracht hatte, im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe.