Unter Drogen Schild angefahren

Mutmaßlich unter Wirkung von Amphetaminen hat ein Autofahrer gestanden, der am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr ein Verkehrsschild in der Ravensburger Saarlandstraße touchiert hat. Der 25 Jahre alte Fahrer meldete nach dem Zusammenstoß den Vorfall selbst beim Polizeirevier Ravensburg. Vor Ort stellten die Polizeibeamten nach eigenen Angaben schnell fest, dass der junge Mann unter Drogenbeeinflussung stand. Nach einem positiven Urintest musste der Opelfahrer die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Klinikum begleiten. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. Durch den Zusammenstoß mit dem Verkehrsschild entstand ein Gesamtschaden von etwa 1000 Euro.