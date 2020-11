Unter Drogen Auto gefahren

Bei der Kontrolle eines 29-jährigen Ford-Fahrers haben Polizeibeamte am Samstag gegen 12 Uhr Anzeichen auf Drogenbeeinflussung festgestellt. Ein Schnelltest bestätigte diesen Verdacht, weshalb eine Blutprobe in einer Klinik angeordnet wurde. Den Mann erwarten nun ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot.