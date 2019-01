Deutlich betrunken ist laut Polizei eine 30-jährige Autofahrerin gewesen, die am Neujahrsmorgen gegen einen in der Straße Am alten Gaswerk geparkten Pkw prallte und anschließend weiterfuhr, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden sofort zu kümmern. Erst am späten Vormittag verständigte sie die Polizei, die bei der alkoholisierten Frau die Entnahme einer Blutprobe veranlasste und den Führerschein sicherstellte.