„Unsere Musik ist wie Faltkunst“

Das Duo Sonobe Unit tritt am Samstag, 11. Mai, bei der diesjährigen Ravensburger Jazznacht im Humpisquartier auf. Sonobe Unit sind die Sängerin Anna-Lucia Rupp und der Gitarrist Lukas Häfner. Rupp, in Weingarten geboren und aufgewachsen, studierte Gesang, Klavier, Gitarre und Saxophon an der Musikhochschule in Dresden.

Inzwischen ist Anna-Lucia Rupp als gefragte Musikerin an zahlreichen Projekten beteiligt, außerdem arbeitet sie als Komponistin und Arrangeurin. Lukas Häfner ist ein vielbeschäftigter Studio-und Sessiongitarrist und tourte bereits mit verschiedenen Jazz-und Pop-Größen. Er wurde 2015 mit dem Kurt Maas Jazz Award ausgezeichnet.

Sonobe Unit vereinen in ihrer Musik Einflüsse aus Pop, Folk, Jazz, und Blues und verleihen ihr dennoch eine ganz unverkennbare Handschrift. Klare Melodielinien, die sich im Laufe der Songs verflechten und ein vielschichtiges Ganzes ergeben. Das Ergebnis: „Acoustic Origami Music“. 2018 erschien ihr vielgelobtes Album „ink and paper“. Hans Bürkle hat mit der Künstlerin gesprochen.

Anna-Lucia Rupp, auf Ihrer Webseite haben Sie Infos zu einer beeindruckenden Anzahl an Projekten, Bands und Kooperationen. Dabei decken Sie eine verwirrende künstlerische und stilistische Bandbreite auf höchstem Niveau ab. Wie schaffen Sie es, gleichzeitig so viele verschiedene Facetten zu entwickeln?

Ja, das frage ich mich tatsächlich auch manchmal… Ich bin kein Mensch, der sich schnell zufrieden gibt. Es gibt wenige Momente in meinem Leben, in denen ich sage: „Ich bin angekommen, wo ich hinwollte und jetzt reicht’s auch erstmal“. Es gibt immer wieder so bereichernde und inspirierende Begegnungen und Ereignisse, die mich vorantreiben und in unterschiedliche Richtungen leiten. Das genieße ich total!

Welche musikalischen Einflüsse waren für Ihren Werdegang prägend?

Musikalische Einflüsse gibt es en masse. Ich habe als Kind das Album „Getz/Gilberto“ mit Musik von Antônio Carlos Jobim im CD-Regal meiner Eltern entdeckt. Das hat bei mir, glaube ich, zum ersten Mal die Begeisterung für Jazz entfacht. Künstler und Bands wie Radiohead, Little Dragon, Melanie De Biasio, Sophie Hunger, Laura Perrudin, Girls In Airports und Hiatus Kaiyote, ich könnte die Liste endlos fortführen, waren zu Beginn meines Studiums eine riesige Inspirationsquelle.

Sie sind nicht nur stilistisch vielfältig, sondern haben auch bei der Besetzung Ihrer Ensembles sehr unterschiedliche Konstellationen. Einerseits Bands wie Nouk und Mozaik, daneben sind Sie aber auch Teil von immerhin vier verschiedenen Duos. Was reizt Sie an der Arbeit im Duo im Besonderen?

Man hat mit großen Besetzungen immer unzählige Möglichkeiten, einen Bandsound herzustellen und das macht natürlich Spaß. In Duos sind einem, was Möglichkeiten angeht, erstmal die Hände gebunden. Das fördert die Kreativität, denn diese Zweierkonstellation regt einen erst so richtig zur Suche an.

Sie spielen bei der Ravensburger Jazznacht am 11. Mai mit dem Gitarristen Lukas Häfner als Duo Sonobe Unit im Humpisquartier. Wie kam es zu der Kooperation mit Lukas?

Wir lernten uns an der Musikhochschule in Dresden kennen und fingen an, gemeinsam zu komponieren und die Ergebnisse aufzuführen. Das hat auf Anhieb total gut geklappt und wir hatten ziemlich schnell einen guten Draht. Lukas und ich können sehr gut zusammen komponieren, das geht nicht mit jeder Person.

Sonobe Unit kommt aus dem Japanischen und bezeichnet die kleinste gefaltete Einheit beim Origami. Tatsächlich bezieht Ihre Musik viel Kraft und Faszination aus einer musikalischen Klarheit und Reduktion. Wie würden Sie selbst Ihre Musik beschreiben?

Wir selbst bezeichnen unsere Musik als „Acoustic Origami Music“. Unser Album heißt „ink and paper“. Es gibt diese kleinsten Einheiten - Gesang und Gitarre, Text und Ton, Tinte auf Papier, Blau auf Weiß. Ich empfinde unsere Musik tatsächlich wie Faltkunst. Reduziert und klar, aber trotzdem entfaltet sich jeder Song auf eine besondere Weise, wie man es vielleicht nicht hätte vorhersehen können.