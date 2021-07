Universelle Liebe und kosmische Kräfte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„DONNA - MADONNA“ lautet der beziehungsreiche Titel einer Ausstellung der Künstlerin Esther Seidel, gemeinsam mit Patrick J. Steiner, die am Sonntag, den 11. Juli 2021 im gotischen Saal des Heilig-Geist-Spitals in Ravensburg eröffnet wurde.

Als Bildhauerin beschäftigt sich Esther Seidel seit den 1980er Jahren mit dem menschlichen Körper und den Wechselwirkungen von Innen und Außen einer jeden Person. Aufgewachsen in Salem, studierte sie Bildhauerei an der Accademia di Belle Arti di Carrara und lebt seither in Italien. Im Bodenseeraum ist sie insbesondere durch die Gestaltung öffentlicher Räume mit Gruppen von Bronzeskulpturen an vielen Orten präsent. Dabei fällt ins Auge, dass immer auch Bekleidung, als zweite Haut der Menschen und Ausdruck der Personen, ein Thema ihrer Werke ist. Beginnend um das Jahr 2000 löste sich dieser Aspekt zunehmend von der Plastik an sich, und ist zum eigenständigen Teil ihres Werkes geworden. Seither erarbeitet sie insbesondere Stickbilder mit individuellen Porträts von Personen sowie textile und großformatige Arbeiten, in denen die Materialität ausgesuchter Stoffe ihr Thema wortwörtlich trägt.

Inhaltlich verstärkt sich dabei in den letzten Jahren die Suche nach Ausdruck der Dualität individueller, innerer Welten einerseits und den universellen Sinnfragen des Seins andererseits. Vor dem Hintergrund biografisch-persönlicher Fragen transzendiert sie ihr eigenes inneres Erleben auf den allumfassenden äußeren Kosmos und stellt diese Spannung in den Fokus. Wo sie sich selbst dementsprechend in der Ravensburger Ausstellung als Personifizierung einer Madonnenfigur im Kosmos darstellt, geht es ihr insofern um das Phänomen universeller Liebe sowie den Schutz der Menschen und ihrer Existenz durch kosmische Kräfte. Sie zeigt so symbolisch die Schlüsselposition, die jedes Individuum zwischen physisch-irdischer Existenz und transzendental-metaphysischer Welt einnimmt.

Patrick J. Steiner ist mit Esther Seidel seit dem gemeinsamen Studium der Bildhauerei in Carrara eng verbunden. Sowohl künstlerisch als für viele Jahre auch in einer lebensgemeinschaftlichen Partnerschaft, gingen Beide einen gemeinsamen, über die Jahre auch zunehmend parallelen Weg, mit jeweils eigenen Schwerpunkten.