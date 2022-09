UNICEF-Juniorteam hilft Kindern in der Ukraine

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am letzten Wochenende der Sommerferien war es endlich soweit. Mit „Ravensburg spielt“ und vielen Angeboten wurde die Innenstadt zum Spieleparadies für alle Altersgruppen. Auch die UNICEF-Arbeitsgruppe Ravensburg war wieder mit einem Stand aktiv dabei.

Kinder konnten dort Steine bemalen, Tattoos kleben, und das UNICEF-Juniorteam bot Kinderschminken an. In einer langen Schlange warteten sie geduldig auf den großen Moment ganz nach ihren Wünschen, in eine Prinzessin oder einen Löwen verwandelt zu werden. Das UNICEF-Juniorteam ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Mit Hingabe und Fantasie widmeten sich die Schülerinnen den erwartungsvollen Kindergesichtern.

Fiona Bader ist seit fünf Jahren bei UNICEF. Sie leitet das Team mit zwölf jungen Leuten, alle gehen noch zur Schule. Sie selbst wird dieses Jahr an der Gewerblichen Schule ihr Abitur machen. Das hält sie nicht davon ab, sich zu engagieren. Die Arbeit mit Menschen ist ihr wichtig, sie will benachteiligte Kinder unterstützen, wie jetzt in der Ukraine.

Seit mehr als 200 Tagen leben dort Mädchen und Jungen in ständiger Angst. Viele Krankenhäuser, Kindergärten und Schulen sind zerstört, ein gemeinsames Lernen ist vielerorts undenkbar.

Mit der Initiative „back to learning together“ will UNICEF den Kindern das Lernen ermöglichen, entweder in sicheren Klassenzimmern oder im digitalen Unterricht. 450 000 Kinder sollen unter anderem mit Schulmaterial versorgt werden.

An dem Wochenende bemalte das UNICEF-Juniorteam fast 300 Kindergesichter und nahm viele Spenden ein. In Ravensburg sah man überall die blauen Luftballons mit dem UNICEF-Schriftzug. Er steht für Engagement, Solidarität und Hoffnung.