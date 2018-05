Unicef-Aktion auf dem Marienplatz erregt Aufsehen

Das Juniorteam von Unicef veranstaltete am vergangenen Samstag auf dem Ravensburger Marienplatz eine Aktion zum Thema „Klimawandel und dessen Auswirkung auf die kommenden Generationen“.

Ziel der Aktion war es, Menschen zum Nachdenken und Handeln anzuregen und auf die Problematik aufmerksam zu machen, heißt es in einer Pressemitteilung. Theodora Fischer, die die Aktion leitete, erläutert dazu: „Wir machen diese Aktion, weil der Klimawandel und seine Folgen stärker denn je sind, und vor allem, weil Kinder die sind, die am wenigsten dafür verantwortlich sind, aber am meisten darunter leiden“. Bei der Aktion, die weltweit unter dem Motto „Act on Climate“ stattfindet, konnten sich Passanten am Unicef-Stand zum Thema informieren und waren eingeladen, Statements zum Thema „Klimawandel: Was ist dir wichtig?“ auf große Transparente zu schreiben.

Immer wieder gab es spannende Diskussionen mit den Passanten, vor allem mit Jugendlichen, so der Pressetext weiter. Der blaue Stand und die Plakate, die rund um den Stand ausgebreitet waren, erregten dabei großes Aufsehen auf dem Marienplatz. Bei der Aktion wurde das Juniorteam Ravensburg von der Hochschulgruppe Weingarten und Freunden der JuniorTeamer unterstützt.