Ungewohnte Spielzeit für die Ravensburg Rams

Sehr ungewohnt ist für die Handballer des TSB Ravensburg der Termin für das Nachholspiel beim HC Lustenau. Die Rams reisen am Mittwochabend nach Österreich. Das Spiel wurde wegen einiger Corona-Fälle vor Wochen abgesetzt und verschoben.

Bezirksliga, Nachholspiel: HC Lustenau – TSB Ravensburg (Mi., 20 Uhr, Sporthalle Gymnasium Lustenau). – Da die Vorarlberger während der laufenden Saison extrem von Spielabsagen betroffen waren, ist laut Mitteilung der Rams nur ein Spieltermin unter der Woche möglich gewesen. Das hat zur Konsequenz, dass TSB-Trainer Maximilian Ober nicht nur die verletzten Spieler fehlen werden, sondern auch berufsbedingt der eine oder andere Spieler wie Patrick Häffner oder Julian Trommeshauser nicht zur Verfügung stehen wird.

Man hat sich im Lager der Rams dennoch entschieden, den Termin zu akzeptieren und in Lustenau zu spielen, um die „doch verrückte Saison so schnell wie möglich zu beenden“, wie der Sportliche Leiter Günter Niederer sagt. Das Hinspiel vor vier Wochen gewannen die Rams nach einer starken Leistung deutlich mit 34:27. Damals traten die Ravensburger allerdings mit vollem Kader an. Lustenau war nach einer tollen Vorrunde voll auf Meisterschaftskurs, ist jedoch im Jahr 2022 auch durch etliche Absagen aus dem Tritt gekommen. Fünf der vergangenen sechs Partien gingen verloren, damit haben sich die Lustenauer wohl aus dem Meisterschaftsrennen verabschiedet.

Für beide Mannschaften wird es darum gehen, mit dem noch zur Verfügung stehenden Personal die Saison ordentlich zu Ende zu spielen. Der Heimvorteil spricht eher für Lustenau.