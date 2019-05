Ungeschlagene Diamanten: Ravensburg Razorbacks vs. Darmstadt Diamonds

Die German Football League 2

Die GFL2 ist die zweithöchste Liga des American Football Verband Deutschland (AFVD). Sie wird in eine Division Nord und Süd mit jeweils acht Teams aufgeteilt. Razorbacks und Beavers spielen in der Division Süd. Weil die Nürnberg Rams sich freiwillig zurückzogen und lieber in der Regionalliga antreten, wird die Saison mit nur sieben Teams ausgetragen. Es fand sich kein Nachrücker, der die Auflagen des AFVD für die zweite Liga erfüllen konnte oder wollte. Ob es diese Spielzeit zwei oder nur einen Absteiger geben wird, steht noch nicht fest. Der Meister der GFL2 Süd spielt in zwei Relegationsspielen gegen den letzten der GFL um den Aufstieg. (jasc)