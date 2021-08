Unfallverursacher sucht das Weite

Ein Unbekannter ist am vergangenen Wochenende gegen die Front eines geparkten Audi in der Karlstraße in Ravensburg geprallt.

Er habe im Anschluss das Weite gesucht, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Sachschaden am Audi kann noch nicht beziffert werden. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/8033333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.