Unfallverursacher meldet sich verspätet bei der Polizei

Wegen Unfallflucht muss sich ein 79 Jahre alter Daimler-Fahrer verantworten, nachdem er sich erst am nächsten Morgen bei der Polizei gemeldet hat.

Der Senior steht im Verdacht am Mittwochnachmittag in der Ravensburger Schützenstraße auf Höhe der Kreuzung mit der Möttelinstraße einen geparkten VW gestreift zu haben, so die Polizei. Da jedoch der Schaden am Daimler des 79-Jährigen minimal ausfiel, gehen die Beamten davon aus, dass eventuell noch ein weiteres Fahrzeug den VW gestreift und den erheblichen Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro hinterlassen hat.

Zeugen dieses Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 803 33 33 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.