Unfallverursacher flüchtet – Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstag um kurz nach 18 Uhr mit seinem Wangen einen in der Raueneggstraße am Straßenrand abgestellten Nissan touchiert. Laut Zeugen soll es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen weißen VW T4 handeln, welcher nun eine Beschädigung an seiner Anhängerkupplung haben müsste. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können oder eine derartige Beschädigung an einem VW feststellen, sich unter Telefon 0751/803-0 zu melden.