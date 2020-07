Unfallverursacher flüchtet

Vermutlich beim Vorbeifahren hat ein unbekannter Fahrzeugfahrer zwischen dem 1. und 7. Juli in Ravensburg einen am linken Fahrbahnrand der Olgastraße in Höhe des Gebäudes Nr. 16 abgestellten Mazda auf der rechten Fahrzeugseite gestreift und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 1500 Euro zu kümmern.

Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8033333.