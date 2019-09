Unfallverursacher flieht gleich zweimal

Ein 34-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag gegen 22 Uhr beim Wenden in der Ravensburger Straße „Schloßhalde“ gegen einen abgestellten Ford gestoßen. Dabei verursachte er laut Polizei einen Sachschaden von rund 2000 Euro. Ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern, fuhr der Autofahrer davon. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte den Halter des geschädigten Fahrzeugs. Zusammen begaben sie sich auf die Suche nach dem Wagen des Unfallverursachers. Auf dem Parkplatz des Feuerwehrhauses konnte der Pkw samt Fahrer festgestellt und angesprochen werden. Es wurde beschlossen, an die Unfallstelle zurückzukehren. Diese Gelegenheit nutzte der Unfallverursacher, um zunächst in Richtung Ortsmitte und danach in unbekannte Richtung davonzufahren. Das Kennzeichen des Unfallflüchtigen ist bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.