Unfallverursacher fährt einfach weiter

Nach einem Unfall auf der B 467 kurz nach der Kreuzung mit der B 30 bei Ravensburg-Obereschach ist ein beteiligter Autofahrer geflüchtet.

Der unbekannte Fahrer des anthrazitfarbenen Mercedes Vito oder Viano war in Richtung Tettnang unterwegs und kam kurz nach dem Kreuzungsbereich auf die Gegenspur, wo er mit dem BMW eines 39-Jährigen zusammenstieß. Dieser versuchte zwar noch in den Grünstreifen auszuweichen, allerdings kollidierten die beiden Außenspiegel und brachen ab. Nach kurzem Bremsen fuhr der Verursacher weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro am BMW zu kümmern. Der Vorgang wurde von Zeugen beobachtet. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/8033333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.