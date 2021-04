Unfallverursacher fährt einfach weiter

Auf der B 32 gab es am Samstag um 9.15 Uhr einen Unfall: Eine Skodafahrerin fuhr von Knollengraben Richtung Gullen, als ihr auf Höhe der Kreuzung Grünkraut/Staig ein Lastwagen entgegenkam, der gerade von einem Motorradfahrer überholt wurde. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die Frau nach rechts ins Bankett ausweichen und überfuhr dabei einen Leitpfosten. An ihrem Skoda entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Lastwagen- und Motorradfahrer fuhren einfach weiter.

Zeugen, die womöglich den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/803-3333 zu melden.