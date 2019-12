Unfallverursacher fährt wohl einen roten Wagen

Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall, der sich am Sonntag zwischen 11 und 13 Uhr auf der Parkebene 1 des Parkhauses Untertor in der Adlerstraße in Ravensburg ereignete.

Wie die Polizei mitteilt, stieß der unbekannte Fahrer eines vermutlich rot lackierten Autos beim Ein- oder Ausparken gegen die vordere rechte Fahrzeugseite eines schwarzen Audi A5. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Fremdschaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Am unfallverursachenden Auto könnten sich laut Polizei schwarze Lackantragungen befinden.

Um Hinweise bittet die Polizei Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333.