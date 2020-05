Unfallverursacher fährt Verletzten ins Krankenhaus

Ein 65-Jähriger Fußgänger ist am Montag gegen 9.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Jahnstraße in Ravensburg verletzt worden.

Ein 26-jähriger Autofahrer bog laut Polizeibericht aus der Goethestraße nach rechts in die Jahnstraße ein und übersah dabei den 65-Jährigen, der gerade im Bereich der dortigen Fußgängerfurt die Fahrbahn überquerte. Durch den Zusammenstoß zog sich der Fußgänger Verletzungen zu, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. Der 26-Jährige selbst fuhr den 65-Jährigen nach dem Unfall unmittelbar dorthin.