Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Hyundai hinterlassen, der am Mittwoch zwischen 8.30 Uhr und 16.30 Uhr auf dem Scheffelplatz in der Kuppelnaustraße abgestellt war. Das teilt die Polizei mit. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet etwaige Zeugen unter der Telefonnummer 0751/8033333 um Hinweise. Als möglicher Verursacher kommt ein nicht näher bekannter blauer Pkw in Betracht, der um 8.30 Uhr neben dem Hyundai geparkt war.