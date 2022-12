Unfallflucht - Polizei sucht Verursacher

Nach dem Verantwortlichen für einen Verkehrsunfall sucht das Polizeirevier Ravensburg, nachdem dieser am Wochenende auf einem Anwohnerparkplatz auf Höhe der Wangener Straße 137 einen geparkten BMW X1 angefahren hat. Der Verantwortliche hinterließ laut Polizeibericht neben dem Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro auch einen Zettel an dem Wagen, auf dem er sich schriftlich für den Unfall entschuldigte und eine Telefonnummer hinterließ. Die Witterung am Wochenende zog die Nachricht so schwer in Mitleidenschaft, dass der Inhalt kaum mehr zu erkennen war. Der Verursacher wird deshalb gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0751/8033333 zu melden.