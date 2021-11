Unfallflucht nach seitlichem Zusammenstoß

Das Weite gesucht hat nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz vor 6 Uhr der Fahrer eines schwarzen Autos auf dem Zubringer von der B 30 zur B 33. Ein 24 Jahre alter Audi-Fahrer war von der Anschlussstelle Ravensburg-Süd in Richtung B 33 unterwegs und wollte auf den linken Fahrstreifen wechseln. Während des Fahrstreifenwechsels kam von hinten der bislang unbekannte Fahrer des schwarzen Fahrzeugs mit hoher Geschwindigkeit an und überholte den Audi, wie es in einer Meldung heißt. Dabei kam es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge, durch die am Audi Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand. Der Unbekannte setzte seine Fahrt unvermindert fort. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter Telefon 07584 / 921 70 um sachdienliche Hinweise zum Lenker des schwarzen Fahrzeugs.