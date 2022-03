Unfallflucht nach Kollision mit Hauswand

Gegen eine Hauswand geprallt ist ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am frühen Sonntag gegen etwa 1.30 Uhr in der Vehrengasse. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss, ohne sich um den Schaden an der Hauswand, der aktuell noch nicht beziffert werden kann, zu kümmern, wie das Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt. Aufgrund der Spuren an der Unfallstelle geht die Polizei derzeit davon aus, dass der Verursacher ein rotes Fahrzeug gefahren hat. Die Beamten nehmen unter Telefon 0751 / 8 03 33 33 Hinweise zur Tat entgegen.