Unfallflucht in Ravensburg: Polizei ermittelt

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag einen in der Ravensburger Kanalstraße geparkten Nissan Quasqai beschädigt. Laut Polizeibericht hatte der Unbekannte das Fahrzeug an der linken hinteren Türe in einer Höhe von 59 bis 64 Zentimeter beschädigt und einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro verursacht. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefonnummer 0751 / 803-3333 entgegen.