Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden gegen das Heck eines Fiat Ducato in der Wildeneggstraße geprallt. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, suchte der Unbekannte im Anschluss das Weite. Zeugen des Unfalls, der sich zwischen 3.30 und 5.30 Uhr ereignet haben dürfte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751 / 803 66 66 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.