Unfallflucht in Bavendorf: Polizei sucht Zeugen

Der unbekannte Fahrer eines vermutlich schwarz lackierten Autos ist am Donnerstag zwischen 13.45 und 16.30 Uhr in der Markdorfer Straße in Bavendorf gegen den hinteren linken Kotflügel eines im Bereich der Bushaltestelle „Bavendorf Ortsmitte“ am rechten Fahrbahnrand geparkten, gelb lackierten Seat mit Ravensburger Kennzeichen gestoßen. Am Seat entstand Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher setzte die Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 803-3333.