Unfallflucht dank Zeuge aufgeklärt

Eine Autofahrerin hat am Mittwochmorgen in der Möttelinstraße in Ravensburg ein geparktes Auto angefahren und im Anschluss das Weite gesucht. Die 84 Jahre alte Fahrerin wollte nach derzeitigen Erkenntnissen durch ein Fahrmanöver einem entgegenkommenden Auto Platz machen und streifte dabei einen am Straßenrand geparkten Renault, teilt die Polizei mit. Als sie im Anschluss zwar kurz innehielt, aber dann davonfuhr, verständigte ein Zeuge die Polizei. Diese konnte anhand des Kennzeichens die betagte Fahrerin des Fiat ausmachen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.