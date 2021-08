Sachschaden von etwa 1500 Euro hat ein Autofahrer verursacht, der am Samstag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Meersburger Straße in Ravensburg einen abgestellten Mercedes angefahren hat.

Der Verursacher flüchtete laut Polizei im Anschluss, ohne sich um die Beschädigungen zu kümmern. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt zwischenzeitlich wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0751/8033333 erbeten.