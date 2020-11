Unfallflucht auf Ravensburger Lidl-Parkplatz

Ein auf dem Lidl-Parkplatz in der Ravensburger Schützenstraße abgestellter Opel Corsa ist am Donnerstagnachmittag zwischen 15.20 und 15.45 Uhr von einem unbekannten Autofahrer beschädigt worden. Laut Mitteilung der Polizei wurde der Kotflügel auf Höhe des Radlaufs eingedrückt, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0751 / 8033333.