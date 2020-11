Unfallflucht auf OBI-Parkplatz in Ravensburg

Ein BMW Mini ist am Mittwoch in der Zeit zwischen 18 und 19 Uhr auf dem OBI Parkplatz in der Bleicherstraße in Ravensburg von einem unbekannten Auto beschädigt worden. An der Fahrzeugfront des Mini wurde die Motorhaube eingedellt, der Schaden beläuft sich laut Schätzung der Polizei auf rund 1000 Euro. Sie vermutet, dass der Schaden mit dem Drehgelenk einer Lkw-Hebebühne beim Rückwärtsfahren verursacht wurde und bittet um Hinweise unter Telefon 0751 / 8033333.