Vermutlich beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Meersburgerstraße ist am Montag gegen 13 Uhr ein Mini angefahren worden, wie die Polizei mitteilt. Der Verursacher hinterließ an dem Wagen einen Schaden von etwa 600 Euro und suchte im Anschluss das Weite. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751 / 803 33 33 entgegen.