Unfallflüchtiger verursacht hoher Sachschaden

Nach einem kräftigen Parkrempler vor dem Baumarkt in der Bleicherstraße in Ravensburg ist der Unfallverursacher am Donnerstag abgehauen und hat einen nicht unerheblichen Sachschaden in Höhe von 3000 Euro hinterlassen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Zwischen 11.35 und 13.10 Uhr stand der betroffene Nissan Micra auf dem Parkplatz, neben der Parkzone für Fahrzeuggespanne. Deswegen ist zu vermuten, dass in der Zeit ein solches Gespann beim Ein- oder Ausparken gegen die Beifahrerseite des Kleinwagens prallte und den Schaden anrichtete.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter Telefon Telefon 0751 / 8033333 zu melden.