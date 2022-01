Nach einem Verkehrsunfall geflüchtet ist ein Autofahrer, der in der Neuwiesenstraßein Ravensburg am Montag zwischen 12 und 14 Uhr einen geparkten VW Golf GTI angefahren hat. Der Flüchtige hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro an dem Wagen. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0751 / 803 33 33 zu melden.