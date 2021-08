Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt aktuell zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Autofahrer am Dienstag zwischen 16.30 und 19 Uhr in der Ernst-Kretschmer-Straße in Ravensburg einen geparkten Audi angefahren hat und im Anschluss flüchtete. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von mehreren Hundert Euro an dem am Straßenrand geparkten Auto. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0751/8033333 entgegengenommen.