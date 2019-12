Unfallbeteiligte widersprechen sich

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 13.15 Uhr an der Kreuzung der Bundesstraße 30 mit der Bundesstraße 467n und Bundesstraße 30n bei Untereschach ereignete.

Ein 44-jährige Fahrer eines schwarzen Mercedes-Benz-Taxis befuhr die Bundesstraße 30 laut Bericht aus Friedrichshafen kommend in Richtung Ravensburg und hielt seinen Angaben zufolge vor der Kreuzung auf dem rechten Fahrstreifen wegen einer roten Ampel an. Als die Ampel umschaltete, sei er losgefahren, um nach links auf die Bundesstraße 30 neu in Richtung des Gewerbegebietes Karrer zu fahren. Auf dem linken Fahrstreifen seien weitere Fahrzeuge in die gleiche Richtung gefahren. Als der Taxifahrer in die Kreuzung eingefahren war, kam es zur Kollision mit dem Volkswagen Golf einer 55-jährigen Autofahrerin, die die Bundesstraße 30 von Untereschach kommend in Richtung Friedrichshafen befuhr und die Kreuzung geradeaus überquerte. Die Fahrerin des VW Golf erklärte den unfallaufnehmenden Polizeibeamten, ebenfalls bei grüner Ampel in die Kreuzung eingefahren zu sein.

Personen, die der Polizei Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/8033333, zu melden.