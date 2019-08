Unfallatlas zeigt: So sicher oder gefährlich ist Ihre Wohngegend oder Pendlerstrecke

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Beim Musikfestival „Sunmmer Breeze“ ist am späten Freitagabend in Dinkelsbühl ein 25-jähriger mutmaßlicher Taschendieb festgenommen worden, der mehr als 40 Mobiltelefone in einem Rucksack mit sich führte. Ein Richter hat Haftbefehl wegen Verdachts auf Bandendiebstahl gegen den 25-Jährigen erlassen.

Der Mann war bei einer Auslasskontrolle aufgefallen. Aus den Mobiltelefonen waren die SIM-Karten entfernt worden. Die Polizei nahm den Verdächtigen unverzüglich fest.