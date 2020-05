Unfall wegen gelockertem Reifen

Während der Fahrt ein Rad verloren hat am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr ein Autofahrer in der Konrad-Miller-Straße in Ravensburg. Vermutlich in der Mainacht hat ein Unbekannter laut Polizei an dem Renault die Radmuttern gelöst. Da dies Schlag- und Vibrationsgeräusche während der Fahrt zur Folge hatte, wollte der 53 Jahre alte Fahrer mit dem Wagen zu einer Werkstatt fahren. Während der Fahrt löste sich das gelockerte Rad komplett. Da er langsam fuhr, verletzte sich der Mann durch das Verlieren des Rades glücklicherweise nicht.

Am Renault entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Während der Mainacht war der Wagen in der Konrad-Miller-Straße geparkt. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/8033333 entgegen.