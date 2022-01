Unfall sorgt für langen Stau auf der B 30 in Richtung Weingarten

Ein Auffahrunfall im Berufsverkehr hat am Montagmorgen auf der Brücke der Ulmer Straße in Ravensburg für Stau gesorgt. Ein Skoda-Fahrer hatte gegen 7 Uhr das Bremsen eines vor ihm fahrenden Opel-Fahrers laut Polizeibericht zu spät bemerkt und fuhr auf. Ein Renault-Fahrer, der auf den Unfall vor ihm nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte, prallte gegen den Skoda. Verletzt wurde bei der Kollision laut Polizei keiner der drei Fahrer. Der Renault musste abgeschleppt werden, sodass eine Fahrspur zeitweise blockiert war. Dies führte auf der B 30 zu einem kilometerlangen Stau in Richtung Weingarten. Der entstandene Schaden durch den Unfall war indes gering und wird auf insgesamt rund 5000 Euro geschätzt.